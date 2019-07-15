Общество

Отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова - постоянный организатор праздника в честь Дня города

Одним из организаторов праздника в честь Дня города является отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова.

Ежегодно отдел занимается организацией торговли и общественного питания на всех общегородских мероприятиях, не исключение и праздник, посвященный Дню города. Традиционно, в этом году помимо точек общественного питания будет представлена ярмарка мастеров.

Специалисты отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова стараются с пониманием отнестись ко всем просьбам и потребностям участников торговли - обеспечение электроснабжением, координация размещения контейнеров для мусора и многое другое. Многолетний опыт позволяет предусмотреть вопросы и проблемы, которые могут возникать во время проведения мероприятий и сделать праздники доступными и интересными для гостей и жителей Пскова.



Напомним, что основные мероприятия праздника пройдут на Октябрьской площади 20 июля. Праздник начнется в 13.00. В рамках программы состоится выступление певицы Натали (Москва)

Организаторы: управление культуры администрации Пскова, МБУК «Дом Офицеров», при участии продюсерского центра «Королев продакшн»

Генеральные спонсоры: центр «Технодром», ресторан «Филей», аквапарк «Акваполис», компания «Авто-АС» - представитель «Renault» в Пскове

Спонсоры: Завод электротехнического оборудования, ГК ЛУГ, магазин «Mango», ресторан «Инжир», ТК «ПИК60», клуб «Супер-Фитнес», кафе «Вкус и цвет», клуб «S-Fitnes», мобильный оператор Теле2, справочная служба 053, сеть ателье «Ловкий портной», сеть аптек «Будь здоров», сеть магазинов бытовой химии и парфюмерии «Улыбка радуги».

Информационные партнеры праздника на Октябрьской площади - телеканал «Первый Псковский», Псковская Лента Новостей, Центр деловой информации, радио «Шансон».