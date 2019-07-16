Общество

Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Еленой Полонской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - исполняющая полномочия главы города Пскова Елена Полонская.

В рамках программы «Двое на одного» ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко обсудят с ней проблемы и перспективы развития города, стратегические направления, а также формат взаимоотношений с администрацией Пскова и руководством области.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72 и задавайте вопросы Елене Полонской.