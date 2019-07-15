Общество

Александр Котов и Елена Бибикова принимают участие в форуме регионов Беларуси и России

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и сенатор от Псковской области Елена Бибикова принимают участие в мероприятиях VI форума регионов Беларуси и России, который 17 и 18 июля проходит в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Работа форума организована в шести секциях. Представители двух государств обсуждают перспективы создания общего информационного пространства и драйверы туристического развития, возможности культурно-гуманитарных проектов, направления развития образовательного пространства. Особое внимание отводится расширению взаимодействия бизнес-кругов двух государств.

Александр Котов и Елена Бибикова участвуют в заседании секции, посвященной развитию сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России, укреплению Союзного государства.

Сотрудничество двух государств дает регионам обеих стран все больше возможностей для устойчивого развития и охватывает практически все сферы, представляющие взаимный интерес. Это и промышленная кооперация, и взаимная торговля, и налаженные гуманитарные контакты, эффективное взаимодействие в области обороны и безопасности. Принципиальную роль для укрепления и расширения отношений играют прямые контакты между регионами двух государств, которые становятся точками роста, в том числе для межгосударственных отношений.

В настоящее время органы государственной власти 54 субъектов Российской Федерации заключили соглашения с органами госвласти Республики Беларусь и ее административно-территориальными образованиями. В ходе работы форума запланировано подписание соглашения между Псковским областным Собранием депутатов и Витебским областным Советом депутатов.

Программа форума не ограничивается секционными и пленарным заседаниями - перед официальным открытием свои мероприятия провел Совет Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Напомним, в 2019 году Лидия Драгунова была избрана заместителем председателя Молодежной палаты при парламентском союзе.

Кульминацией встречи станет участие Владимира Путина и Александра Лукашенко в пленарном заседании 18 июля, на котором внимание делегатов форума будет сосредоточено на межрегиональных связях как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.