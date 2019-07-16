Общество

Полномочия госинспектора труда могут расширить

Государственному инспектору труда могут разрешить принимать меры для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате сотруднику зарплаты. Соответствующие законопроекты правительство внесло в Госдуму, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина.

Уточняется, что речь идет о выплате начисленных, «но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений».

Согласно первому законопроекту, госинспектор может применить такие меры, если работодатель не исполнил предписание об устранении нарушений трудового законодательства в нужный срок.

Предусматривается право работодателя обжаловать решение государственного инспектора труда. Это нужно, чтобы исключить возможность двойного исполнения.

Когда срок для обжалования решения истечет, оно будет направляться для исполнения в территориальный орган ФССП. Это предусмотрено и в случае отсутствия судебного акта о его отмене.

Второй законопроект относит соответствующее решение госинспектора к видам исполнительных документов. Предлагается определить особенности исполнения решения о принудительном исполнении в том числе для обеспечения погашения задолженности.

Документом предусмотрен оперативный, а также упрощенный порядок взыскания денег со счетов у таких работодателей. Если у них есть на счету деньги, взыскание задолженности будет производиться в бесспорном порядке: полностью или частично.