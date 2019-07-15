Общество

Стала известна продолжительность фейерверка на День Пскова

Стало известно, сколько продлится праздничный фейерверк, посвященный 1116-летию Пскова. Как сообщил Псковской Ленте Новостей начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов, салют состоится 20 июля, начнется в 22.30 и продлится около 7 минут.

«Традиционно фейерверк будут запускать с берега реки Великой, рядом с кампусом ПсковГУ. Будет это делать московская фирма, которая выиграла аукцион и подготовила праздничный салют и на 9 мая, в честь 74-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне, - отметил Юрий Мартынов. - Опять же, фейерверк будет видно лучше всего с набережной реки Великой, около улицы Профсоюзной».

Кроме того, начальник комитета порекомендовал псковичам посетить все праздничные мероприятия, запланированные на День города Пскова. Первые мероприятия начнутся в 12.00, в центре города.

«Жителей и гостей города ждет Октябрьская площадь, на которой будет расположен видеоэкран. Помимо этого, различные площадки заработают в Детском парке. Собравшиеся смогут посетить множество специальных торговых точек. В том числе и 30 мест общественного питания. Будут и палатки с ремесленниками, и презентационные. На территории Финского парка - ближе к Троицкому (Советскому) мосту - установят несколько аттракционов. А вечером еще три площадки заработают на набережной Великой», - заключил Юрий Мартынов.