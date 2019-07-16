Общество

Законопроект о штрафах для операторов связи Госдума рассмотрит 24 июля

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять 24 июля в первом чтении законопроект, который предлагает штрафовать на сумму до 18 млн рублей операторов связи за нарушение требований по хранению персональных данных россиян. Решение было принято на заседании комитета в среду, сообщает «Парламентская газета».

Авторами инициативы выступили депутаты «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. Они предложили установить штрафы в КоАП за неисполнение обязанностей по обеспечению «записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения персональных данных» россиян.

Подобное нарушение будет наказываться штрафом для граждан в размере 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 200-500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.

Повторное правонарушение повлечет штрафы в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для физлиц, от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей для должностных лиц и от от 6 до 18 миллионов рублей для юридических лиц.

Как отметили члены комитета на заседании, ко второму чтению можно будет пересмотреть верхнюю планку штрафов, которая пока что представляется завышенной.