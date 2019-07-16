Общество

Дачную амнистию могут продлить до марта 2021 года

В России могут продлить до 1 марта 2021 года дачную амнистию, предполагающую упрощенный порядок оформления дач, садовых и приусадебных участков. Соответствующий законопроект рекомендовал Госдуме принять во втором чтении комитет палаты по госстроительству и законодательству, сообщает «Парламентская газета».

Как отметил глава комитета и один из авторов документа Павел Крашенинников, срок установили до 1 марта 2021-го, а не до 1 марта 2022 года, который предполагался ранее.

«Компромисс был найден с правительством в связи с тем, что оно предлагало установить срок продления амнистии до 1 марта 2020 года», — объяснил депутат.

В документе говорится об упрощенном порядке оформления дач, садовых и приусадебных участков. Права на них предлагается разрешить оформлять в упрощённом порядке до 1 марта 2021 года.

«Мы считаем, что продлевать нужно как минимум на три года, меньший срок проблемы не решит», — сказал Крашенинников, напомнив, что предыдущая амнистия, которая также неоднократно продлевалась и завершилась в марте 2019 года, позволила легализовать 13 миллионов объектов по всей стране. При этом более 5 миллионов объектов еще не оформлены.

В инициативе сказано, что оформление прав на дома, построенные на садовых участках, должно осуществляться только при наличии технического плана, а все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав сам.

Также в отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается бессрочно установить упрощённый уведомительный порядок. Согласно ему, в орган МСУ направляется не два, а одно уведомление — только об окончании строительства.

Крашенинников считает, что нужно продлить и срок льготного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования.

Для многоквартирных домов, построенных до введения в действие жилищного кодекса (до 1 марта 2005 года), предлагается установить прямую обязанность органов власти проводить все необходимые действия по формированию земельного участка, независимо от обращения собственников помещений в многоквартирных домах.

Отдельно глава думского комитета отметил, что в законе появится норма постоянного действия — регионы будут сами устанавливать максимальные тарифы на кадастровые работы.

Член комитета Отари Аршба заметил, что надо внести поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые установят рамки для властей субъектов Федерации при расчете стоимости.