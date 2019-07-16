Общество

В Минздраве рассчитывают на поддержку инициативы о повышении возраста для покупки алкоголя

Возраст для покупки алкоголя может быть повышен до 21 года, сказал в пресс-центре «Парламентской газеты» главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Этот вопрос решается, и, надеюсь, что эта инициатива Минздрава будет поддержана», - сказал эксперт.

Кроме того, по мнению Брюна, необходимо запретить продажу спиртных напитков в небольших магазинах в жилых домах.

«Продажа алкоголя должна быть выведена в крупные алкомаркеты, расположенные в удалении от жилья, - отметил он. - Что касается малых населенных пунктов, сельской местности, где сделать это невозможно, то там должны быть ограничения по времени. Очень показателен в этом отношении опыт Чечни, где время продажи алкоголя сократили до минимума».

Как пояснил эксперт, табак и алкоголь - два фактора, которые снижают продолжительность жизни.

«Есть и социальные последствия (продажи алкоголя в магазинах, расположенных в жилых домах) - во дворах играют дети, они смотрят на поведение взрослых, начинают повторять», - отметил он.