Общество

Открыт прием работ на V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2019»

Участие в конкурсе могут принять пользователи сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста (50+), а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности или обучившиеся работе на компьютере и в сети интернет самостоятельно. Цель компьютерного марафона — продление активного долголетия граждан, повышение компьютерной грамотности, расширение их возможностей в динамичном мире. Об этом сообщается на сайте псковского ПФР.

Для участия необходимозаполнить анкету-заявку на сайте «Азбука интернета», приложив конкурсную работу по теме одной из номинаций конкурса:

1. Портал gosuslugi.ru: мой опыт - эссе о том, как с помощью интернета на портале госуслуг человек смог решить свой вопрос проще и быстрее.

2. Мои интернет-достижения - истории о том, как с помощью интернета гражданин, например, нашел старых друзей, родственников, оформил покупку в интернет-магазине, подключился к электронной библиотеке и т. д.

3. Интернет-предприниматель, интернет-работодатель - работы, рассказывающие о том, как, благодаря умению пользоваться компьютером и интернетом, человеку удалось найти новую или дополнительную работу или организовать свое собственное дело.

4. Моя общественная интернет-инициатива - рассказ о том, как участнику с помощью интернета получилось реализовать какую-то идею.

По усмотрению организаторов могут быть открыты специальные номинации, например «Самый активный регион». Победители в этой номинации определяются простым подсчетом количества присланных работ от региона.