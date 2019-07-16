Общество

Псковские бизнесмены направили коллективное обращение по поводу запрета торговли алкоголем после 21 часа

Коллективное обращение бизнесменов из Пскова и Великих Лук, владельцев местных сетевых магазинов, поступило в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе омбудсмена, основным поводом послужил запрет торговли алкоголем после 21.00, который действует уже на протяжении 4 лет. За это время местные предприниматели, специализирующиеся на торговле продовольственными товарами, в том числе алкоголем, почувствовали существенное снижение выручки, после девяти вечера и в утренние часы доход в среднем упал на 50%. Это в большинстве своем привело к смене режима работы магазинов, а в некоторых случаях и к их закрытию.

В соседних регионах – Ленинградской, Смоленской, Новгородской областях дополнительные ограничения не доказали свою эффективность, уровень алкоголизма не изменился за время их действия, а наполняемость бюджета при этом снижалась, в итоге ограничения были отменены.

Аркадий Мурылев подтвердил, что данная проблема существует и уже не первый день, поэтому стоит обратить на нее внимание органов власти и попытаться найти компромиссное решение вопроса, которое позволит снизить нелегальную продажу спиртного и в тоже время не приведет к росту алкоголизации населения.

Ключевой задачей бизнес-омбудсмен видит возвращение потребителя в легальный сектор, что позволит увеличить доходность не только самих предпринимателей, реализующих в том числе алкоголь, но и приведет к поступлению дополнительных средств в бюджет для развития местной экономики.