Общество

Заместитель руководителя УФССП России по Псковской области завтра проведет прием граждан

18 июля с 15:00 до 17:00 в ОСП г. Пскова №1 прием граждан проведет заместитель руководителя УФССП России по Псковской области Оксана Микитяк по адресу отдела судебных приставов г. Пскова №1, расположенного по адресу ул. М. Горького, д.1, третий этаж, каб. № 328. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Граждане и представители организаций смогут получить подробную информацию по вопросам исполнения судебных решений, применения мер принудительного взыскания, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.

Напомним, что к ОСП г. Пскова №1 относятся исполнительные производства, чьи должники проживают в районе Завеличья, а также улиц Алёхина, Алмазной, Ижорского Батальона, Труда, Юности, Сиреневого бульвара.

Приём будет проводиться по предварительной записи по телефонам: 8-(8112)69-90-20, 8-981-361-18-21

Приём звонков на запись будет осуществляться до 11:00, 18 июля.

В здании ОСП осуществляется пропускной режим, при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.