Общество

Елена Полонская: Моя главная задача - быть единой командой с губернатором

«Первая и основная моя задача - это быть единой командой с губернатором, главой администрации Пскова и городской Думой, для продуктивной работы», - заявила и.п. главы города Пскова Елена Полонская в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 июля.

Она также отметила, что город должен быть встроен в систему областного управления. «От того, насколько хорошо выстроено взаимодействие, зависит то, насколько конструктивно будут решаться вопросы граждан», - заявила Елена Полонская.

И.п. главы города Пскова рассказала, что нужно соблюдать баланс интересов жителей города, развития туризма, заниматься инфраструктурными проектами, формированием городской среды, ремонтом дорог и дворовых территорий.

«Псков должен стать комфортным, социальным и чистым. Без порядка город не так удобен для жителей и не так интересен туристам», - заявила Елена Полонская.

Она также отметила, что с главой администрации Пскова Александром Братчиковым уже выстроились взаимоотношения, которые позволяют решать необходимые задачи.