Общество

Елена Полонская: 17 человек в редакции газеты «Псковские новости » - это неоправданно много

В редакции газеты «Псковские новости » по документам оформлено 17 человек, а фактически работающих - 12. Об этом рассказала и.п. главы города Пскова Елена Полонская в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 июля.

«Коллектив из 17 человек - это коллектив большой федеральной газеты. Зачем такой штат в "Псковских новостях ", непонятно. Там определенно нужно наводить порядок», - заявила Елена Полонская.

Она также рассказала, что с и.п. главы администрации города Александром Коноваловым они посещали редакцию в рабочее время, чтобы пообщаться с сотрудниками и проконтролировать работу, однако увидели, что на рабочем месте нет никого, кроме кадровика и бухгалтера. Со слов Елены Полонской, до 15.00 в редакции так никто и не появился.

Елена Полонская также отметила, что пиар бывшего главы города обходился городскому бюджету очень дорого и необходимо направить эти средства на решение более важных социально значимых задач.