Общество

Елена Полонская: Приставка «и.п.» не мешает мне работать и выполнять задачи главы города

И.п. главы города Пскова Елена Полонская заявила, что любой из ее 25 коллег - депутатов городской Думы имеет право баллотироваться и выдвинуть свою кандидатуру на должность главы города. «Я не в праве не учитывать мнение и амбиции моих коллег», - отметила она в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 июля.

Она также подчеркнула, что после довыборов в Гордуму в сентябре «все встанет на свои места», давая понять, что будет избран глава города без приставки «исполняющий полномочия».

Елена Полонская не выразила четкой позиции насчет своего выдвижения, однако отметила, что приставка и.п. никак не мешает ей работать, выполнять стоящие перед ней задачи и общаться с жителями города.