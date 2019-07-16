Общество

В Псковской области начал работу молодежный форум «Без границ»

В Себежском районе Псковской области во вторник, 16 июля, состоялось открытие молодежного форума «Без Границ». Участниками мероприятия стали более 200 представителей молодежных объединений в возрасте от 18 до 35 лет.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова делегатов и организаторов форума с открытием поздравил его заместитель Николай Цветков. Он отметил, что межрегиональный молодежный форум собрал самых инициативных, энергичных активистов молодежных движений страны.

Вице-губернатор зачитал приветственный адрес от губернатора Псковской области: «Дорогие друзья, участники, организаторы, поздравляю вас с началом молодёжного форума! Используйте возможности по максимуму, будьте смелыми, верьте в себя, держитесь друг за друга, и мы все вместе расширим горизонт наших возможностей. Помните, вы нужны своему региону. И мы с вами одна команда.»

Советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Полежаева в своем выступлении подчеркнула, что форум «Без границ» является знаменательным событием для всей Псковской области.

Глава Себежского района Леонид Курсенков отметил, что выбор района для проведения форума символичен, так как в этом году Себеж празднует 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. «Здесь живут добрые, трудолюбивые люди, которые рады видеть на своей земле амбициозных, талантливых, инициативных, молодых патриотов нашей страны», - отметил он.

Отметим, международный форум продлится до 21 июля и станет важной площадкой для консолидации гражданских инициатив, выявления активных молодых людей, актуальных проектов и повышения эффективности гражданского общества Псковской области.

Для участников Форума запланирована насыщенная образовательная программа, включающая работу по 6 направлениям: патриотическое «Я-патриот»; добровольческое «Твори добро»; молодежные медиа «4 власть»; политическое «Управляй!»; международное «Границ.net»; студенческие объединения «Лига студенческих клубов». Также участников форума ждут лекции, встречи и круглые столы, посвященные проектным компетенциям и развитию профессионального потенциала, диалоги на равных с известными педагогами и специалистами, а также мастер-классы, воркшопы, экспертные консультации.

В этом году отдельно стоит отметить техническое оснащение форума. Для участников форума на площадке национального парка обустроен палаточный городок, в котором установлены современный сценический комплекс, шатры с мультимедийным оборудованием и несколько запоминающихся арт-объектов: стилизованное псковское подворье, лесная фотозона с качелями, партизанская деревня.

Электроснабжение площадок молодежного форума «Без границ» обеспечивают специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго». Компания установила на площадке шесть дизельных генераторов общей мощностью 110 кВт

Организаторами форума выступили Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области совместно с Псковским государственным университетом при поддержке Благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».