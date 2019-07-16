Общество

Активисты первичной профсоюзной организации «Славянка» побывали на экскурсии Себеж-Ореховно

Вчера, 16 июля, 48 активистов первичной профсоюзной организации ЗАО «Славянка» побывали на экскурсии Себеж - Ореховно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Председатель первички Валентина Редькина рассказала, что коллектив уже давно интересовался поездкой в усадьбу Ореховно. «В организации поездки нам помог Сергей Лазученков. Он предложил интересный тур не только в усадьбу, но еще и в Себеж. От такого предложения мы не могли отказаться, ведь это прекрасная возможность узнать свою область лучше» - отметила Валентина Редькина.

Член профкома, Ирина Григорьева, поделилась своими впечатлениями от поездки: «Сначала была прекрасная экскурсия по Себежу. Я сама родом с Себежского района, но не знала его с такой стороны. Городочек - русская Венеция. А после мы отправились в усадьбу. Меня поразило, как сменялась природа за окном: сначала густой лес, потом большие поля хрена, и после — впечатляющие красоты усадьбы».

Деревня Ореховно, расположенная в Псковской области, стала по-настоящему известна с появлением в ней одноименной усадьбы созданной ландшафтным дизайнером Александра Гривко. Чтобы превратить унылый пустырь с болотцем в цветущий сад, ему потребовалось приложить огромные усилия. Так в центре участка возник миниатюрный замок в англо-нормандском стиле, окруженный сложной системой террас, каждая из которых отличается по своему оформлению и предназначению.

Одна из главных достопримечательностей усадьбы — оранжерея XIX века, специально привезенная из Франции. Парк Ореховно уникален тем, что в нем присутствуют элементы, присущие многим образцам европейского садово-паркового искусства.

«На территории усадьбы, — как рассказывает Ирина Григорьева, - было очень много видов растений. Но мне показалось будто это королевство гортензий, я встречала их по всюду. Так же много различных видов можжевельника. А запомнился больше всего лилейник с крупными яркими цветками».

Кроме того Ирина Григорьева отметила, что такая поездка сплотила их коллектив. «Мы обычно друг с другом мельком на работе виделись и только, а поездка позволила нам познакомиться ближе, пообщаться. И, безусловно, такие выезды дают возможность отдохнуть, снять напряжение и открыть новые красоты нашей области. Все мы остались очень довольны поездкой», - заключила активистка.