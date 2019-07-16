Общество

Делегация Псковского облсовпрофа встретилась с руководителями бежаницкой типографии и «Жилкомунсервис»

Сегодня, 17 июля, представители СОП Псковский облсовпроф и председатели областных организаций отраслевых профсоюзов жизнеобеспечения, культуры, потребкооперации, связи, лесных отраслей провели две рабочие встречи в Бежаницах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обсовпрофа.

В ходе встречи с руководителем МП «Бежаницкая типография» Борисом Андреевым, ему была предоставлена информация о работе профобьединения и отраслевых профсоюзов по защите прав и законных интересов членов профсоюза, о программах санаторно-курортного оздоровления.

По итогу встречи было принято решение создать первичную профсоюзную организацию с нахождением на централизованном обслуживании в областной организации профсоюза работников культуры.

Также делегация встретилась с руководителем МП Бежаницкого района «Жилкомунсервис» Андреем Смородиным и председателем первичной профсоюзной организации жизнеобеспечения Татьяной Цветковой. Было отмечено, что численность членов профсоюза стремится к 100 процентам от общего количества работников предприятия.

Псковский облсовпроф уделяет большое внимание развитию системы социального партнерства на территории региона. В 2019 году для отраслевых организаций профсоюзов организованы выезды во все муниципальные образования области, проведены более двадцати заседаний координационных советов в профорганизациях.

Как отмечают отраслевые профсоюзы, практика взаимодействия с профсоюзным активом в рамках расширенных заседаний координационных советов носит положительный характер. «Объединяясь, легче решать любые проблемные моменты как в коллективах, так и на целых предприятиях. Большую роль в решениях играют муниципальные трехсторонние и двухсторонние комиссии. Ведь крайне важно, чтобы работала команда и была обратная связь. Наша команда - это не только профсоюзы, но и, в равной мере, работодатели и власть. Наши партнеры в районах понимают важность профсоюза для укрепления и сохранения социального мира. Нам удается создавать новые первичные профорганизации, расширять нашу профсоюзную семью. Задача одна - сделать так, что бы работающий человек получал достойную зарплату и чувствовал себя защищенным», — прокомментировал встречу заведующий отделом развития профсоюзного движения Игорь Иванов.