Общество

Елена Полонская: Мы с Александром Братчиковым - части единого механизма

«Представьте часы, их работа - это работа единого механизма. Вот и управление городом - это сложный механизм, и, если хоть одна часть выйдет из строя, то весь механизм не будет работать», - охарактеризовала и.п. главы города Елена Полонская ее взаимодействие с главой администрации Пскова Александром Братчиковым в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 июля.

Она также заявила, что между ними выстроились взаимоотношения, которые позволяют решить все рабочие вопросы. «Бывает кто-то из нас задает тон, а кто-то более компетентен в определенных вопросах», - поделилась и.п. главы города.

Елена Полонская отметила, что только совместная работа может гарантировать эффективное развитие города. «И, если говорить о нашем тандеме, то нужно, чтобы мы вместе крутили эти педали», - пошутила она.