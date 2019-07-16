Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Программа Дней города Пскова
Дом от А до Я
Нашествие Фотоконкурс
Как помыть машину бесплатно?
Зачем сапогам полоска?
100 тысяч рублей за второго ребенка
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Про заграничную недвижимость депутатов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Что же будет с городом и с ними?
 
 
 
ещё Общество 16.07.2019 13:5217 Михаил Ведерников поручил провести проверку в детской стоматологии и перинатальном центре в Пскове 17.07.2019 16:390 Михаил Ведерников: Более 1,2 тыс. мест для дошкольников будет создано до конца года по нацпроекту «Демография» 17.07.2019 16:220 Делегация Псковского облсовпрофа встретилась с руководителями бежаницкой типографии и «Жилкомунсервис» 17.07.2019 16:140 Каждый второй стейк за рубль предложат в воскресенье в «Филее» 17.07.2019 16:122 Елена Полонская: Мы с Александром Братчиковым - части единого механизма 17.07.2019 16:020 Активисты первичной профсоюзной организации «Славянка» побывали на экскурсии Себеж-Ореховно
 
 
 
Самое популярное 15.07.2019 13:4211 Псковская городская поликлиника просит откликнуться автора интерактива о походе на врачебный прием к губернатору 14.07.2019 11:570 Новинки от «Прасковьи Молочковой» появились в магазинах «Магнит» 16.07.2019 13:5217 Михаил Ведерников поручил провести проверку в детской стоматологии и перинатальном центре в Пскове 16.07.2019 09:450 Мужчина получил множественные ожоги при пожаре на пилораме в Пскове 16.07.2019 10:338 Установлены несовершеннолетние вандалы, разгромившие парк в Острове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников: Более 1,2 тыс. мест для дошкольников будет создано до конца года по нацпроекту «Демография»

17.07.2019 16:39|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, которое прошло в среду, 17 июля, в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участники совещания обсудили темпы строительства в субъектах Российской Федерации дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, которое ведется в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».

Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области в сентябре будет построена новая школа на 500 мест в городе Дно. В настоящее время выполняются отделочные работы 2 и 3 этажей, а также ведется благоустройство территории. Полностью укомплектовано штатное расписание общеобразовательного учреждения. На реализацию проекта выделено около 380 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» в этом году открылись два детских сада, расположенных на первых этажах жилых зданий в Псковском районе и Великих Луках, где в общей сложности создано 140 мест для детей до 3-х лет.

Сейчас, по словам главы региона, активные строительные работы ведутся на целом ряде объектов дошкольного образования, сдача которых планируется до конца года. В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» будет построено 5 детских садов и две пристройки к дошкольным учреждениям. На эти цели направлено более 730 млн рублей консолидированного бюджета.

Среди них - два детских сада в Псковском районе на улице Никольской и в деревне Портянниково. Оба - на 120 мест. В Великих Луках дошкольное учреждение на 140 мест откроется на улице Первомайской.

В Пскове, на ул. Егорова и Звездной ведется строительство двух детских садов на 270 дошкольных мест каждый. Кроме того, в Пскове к детскому саду на ул. Народной будет возведена пристройка, где откроются детские группы для 80-ти детей. Еще одна пристройка на 80 мест появится у детского сада в поселке Писковичи Псковского района.

«Благодаря этой работе в рамках национального проекта „Демография“ будет создано более 1,2 тыс дополнительных мест для детей раннего возраста», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, в рамках этого национального проекта в 2020 и 2021 годах будет построено еще 7 детских садов в Пскове, Псковском районе и Великих Луках. Подготовка к строительству уже началась: разрабатывается проектно-сметная документация, объявляются и проводятся аукционы на определение подрядчиков. Субсидия из федерального бюджета на строительство данных объектов составит более 900 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
Директор ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец покинул свой пост. Каких изменений вы ждете от нового руководства автобусного парка?
В опросе приняло участие 256 человек
17.07.2019, 16:430 Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове сменило адрес 17.07.2019, 16:410 В Пскове за самовольное оставление части на год условно осужден военнослужащий 17.07.2019, 16:390 Михаил Ведерников: Более 1,2 тыс. мест для дошкольников будет создано до конца года по нацпроекту «Демография» 17.07.2019, 16:270 Директор «Экопрома» Сергей Пайст поделился дальнейшими планами по обращению с отходами в Псковской области
17.07.2019, 16:220 Делегация Псковского облсовпрофа встретилась с руководителями бежаницкой типографии и «Жилкомунсервис» 17.07.2019, 16:140 Каждый второй стейк за рубль предложат в воскресенье в «Филее» 17.07.2019, 16:122 Елена Полонская: Мы с Александром Братчиковым - части единого механизма 17.07.2019, 16:090 В Пскове оштрафован военнослужащий за использование подложного диплома
17.07.2019, 16:020 Активисты первичной профсоюзной организации «Славянка» побывали на экскурсии Себеж-Ореховно 17.07.2019, 16:000 Ян Лузин: Строительство детского сада на улице Звездной, 17б в Пскове идет с опережением графика 17.07.2019, 15:510 Елена Полонская: Приставка «и.п.» не мешает мне работать и выполнять задачи главы города 17.07.2019, 15:450 Технопарк «Экопрома» пополнился новым спецавтомобилем по уборке мусора
17.07.2019, 15:370 В Псковской области стал известен процент готовности к следующему отопительному сезону 17.07.2019, 15:320 Заместитель руководителя УФССП России по Псковской области завтра проведет прием граждан 17.07.2019, 15:111 Елена Полонская: 17 человек в редакции газеты «Псковские новости » - это неоправданно много 17.07.2019, 14:560 Олег Брячак о грядущих выборах: Если кандидат допускает ошибку, а его соперник ей не пользуется, - это не выборы, а спектакль
17.07.2019, 14:530 В Псковской области начал работу молодежный форум «Без границ» 17.07.2019, 14:451 Бывшая солистка «ВИА Гры» призналась в нехватке миллиона рублей в месяц 17.07.2019, 14:432 Женщине за рулем «Лады» стало плохо на улице Инженерной в Пскове, и она выехала на встречку. ФОТО 17.07.2019, 14:360 Псковский филиал отчитался перед Академией ФСИН России о проделанной работе в первом полугодии 2019 года
17.07.2019, 14:291 Производство легковых автомобилей в России в I полугодии выросло на 1,7% 17.07.2019, 14:291 Елена Полонская: Моя главная задача - быть единой командой с губернатором и псковичами 17.07.2019, 14:250 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Медицинская биохимия»  17.07.2019, 14:100 Абоненты Tele2 могут отправлять гигабайты по всей стране
17.07.2019, 14:051 Великолукской транспортной прокуратурой выявлены нарушения в детском лагере «Юный железнодорожник» 17.07.2019, 13:480 Росстат завершил расчет индекса промышленного производства в первом полугодии 2019 года: прирост составил 2,6% 17.07.2019, 13:330 Каждый второй путешественник мечтает об отдельных вагонах для пассажиров с детьми 17.07.2019, 13:230 В Пскове пройдет фестиваль уличного кино
17.07.2019, 13:192 В Минздраве рассчитывают на поддержку инициативы о повышении возраста для покупки алкоголя 17.07.2019, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Еленой Полонской 17.07.2019, 13:0110 Псковские бизнесмены направили коллективное обращение по поводу запрета торговли алкоголем после 21 часа 17.07.2019, 12:540 Филологи ПсковГУ представили в Риге сборник статей о российско-латвийских связях
17.07.2019, 12:480 Открыт прием работ на V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2019» 17.07.2019, 12:421 Полномочия госинспектора труда могут расширить 17.07.2019, 12:370 Законопроект о штрафах для операторов связи Госдума рассмотрит 24 июля 17.07.2019, 12:330 В Дновском районе пройдет гастрономический фестиваль
17.07.2019, 12:250 Стала известна схема движения общественного транспорта при проведении праздничных мероприятий с 20 по 24 июля 17.07.2019, 12:152 Климат России изменится к худшему, и это серьезная угроза, считают ученые 17.07.2019, 11:590 150 тысяч рублей лишилась псковская пенсионерка после визита «целительницы» 17.07.2019, 11:580 Проекты ПсковГУ получили поддержку Росмолодежи
17.07.2019, 11:520 Отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова - постоянный организатор праздника в честь Дня города 17.07.2019, 11:302 Стала известна продолжительность фейерверка на День Пскова 17.07.2019, 11:150 Александр Котов и Елена Бибикова принимают участие в форуме регионов Беларуси и России 17.07.2019, 10:540 О проблемах и перспективах развития Пскова расскажет Елена Полонская в программе «Двое на одного»
17.07.2019, 10:480 Налоговики будут вести единый реестр субъектов МСП - законопроект 17.07.2019, 10:420 Переселенцам из постсоветских стран упрощают легализацию в России 17.07.2019, 10:400 Путешествие собаки в Стокгольм закончилось на границе в Печорском районе 17.07.2019, 10:380 Олег Брячак станет гостем программы «Гайд-парк»
17.07.2019, 10:360 В Росреестре рассказали, какой бизнес можно открыть в жилом доме 17.07.2019, 10:330 Музыкальный центр похитили из квартиры в Невеле 17.07.2019, 10:310 Заместитель председателя Арбитражного суда Псковской области ушла в отставку 17.07.2019, 10:220 Отделение ПФР по Псковской области: Средства маткапитала могут быть направлены на обучение и проживание в общежитии
17.07.2019, 10:170 Вопрос модернизации котельной в Смуравьево-2 взят на контроль 17.07.2019, 10:160 Контрактникам существенно повысят зарплату 17.07.2019, 10:030 Продолжается розыск псковича, которого последний раз видели в мае 2015 года 17.07.2019, 10:030 Торжественный спуск на воду старинной лодки «Камья» состоится 21 июля в изборской деревне Брод
17.07.2019, 09:550 Назван худший день для рубля 17.07.2019, 09:490 Уголовный штраф в 10 тыс. рублей оплатил житель Псковской области за хранение наркотиков 17.07.2019, 09:471 Регионы подготовили предложения по созданию реестра бедных граждан, сообщил Минтруд 17.07.2019, 09:290 В Шелони массово гибнет рыба из-за загрязнения реки порховским «Водоканалом»
17.07.2019, 09:280 Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» перенес операцию на сердце 17.07.2019, 09:182 «Рено» с 10-летней пассажиркой опрокинулся на улице Юбилейной в Пскове 17.07.2019, 09:180 Первый заместитель прокурора Псковской области примет граждан в Дедовичах 17.07.2019, 09:070 Четыре автомашины столкнулись на трассе в Невельском районе, травмы получили четыре человека
17.07.2019, 08:580 Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в СНТ «Кебь» 17.07.2019, 08:540 Женщина скончалась, 4-летняя девочка пострадала в ДТП в Псковском районе 17.07.2019, 08:461 О возможности возврата излишне уплаченной суммы госпошлины поясняет псковский Росреестр 17.07.2019, 08:380 Поправки в Конституцию РФ должны ликвидировать дисбаланс ветвей власти - Володин
17.07.2019, 08:270 Честные песни и космический драйв: продолжаем знакомиться с участниками гала-концерта фестиваля «Добрый рок-2019» 17.07.2019, 08:130 Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза 17.07.2019, 07:590 Специалисты зафиксировали рост кибератак на умные устройства 16.07.2019, 23:400 Трамп оставит Турцию без истребителей из-за сделки с Россией
16.07.2019, 23:336 Где логика? 16.07.2019, 22:230 Брокеров могут обязать действовать в интересах клиента 16.07.2019, 22:160 Опубликована программа фестиваля «Словенское поле – 2019» 16.07.2019, 22:138 Пенсионный фонд напоминает, что получение зарплаты «в конверте» - это добровольный отказ от обеспеченной старости
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.