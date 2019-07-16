Общество

Михаил Ведерников: Более 1,2 тыс. мест для дошкольников будет создано до конца года по нацпроекту «Демография»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, которое прошло в среду, 17 июля, в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участники совещания обсудили темпы строительства в субъектах Российской Федерации дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, которое ведется в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».

Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области в сентябре будет построена новая школа на 500 мест в городе Дно. В настоящее время выполняются отделочные работы 2 и 3 этажей, а также ведется благоустройство территории. Полностью укомплектовано штатное расписание общеобразовательного учреждения. На реализацию проекта выделено около 380 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» в этом году открылись два детских сада, расположенных на первых этажах жилых зданий в Псковском районе и Великих Луках, где в общей сложности создано 140 мест для детей до 3-х лет.

Сейчас, по словам главы региона, активные строительные работы ведутся на целом ряде объектов дошкольного образования, сдача которых планируется до конца года. В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» будет построено 5 детских садов и две пристройки к дошкольным учреждениям. На эти цели направлено более 730 млн рублей консолидированного бюджета.

Среди них - два детских сада в Псковском районе на улице Никольской и в деревне Портянниково. Оба - на 120 мест. В Великих Луках дошкольное учреждение на 140 мест откроется на улице Первомайской.

В Пскове, на ул. Егорова и Звездной ведется строительство двух детских садов на 270 дошкольных мест каждый. Кроме того, в Пскове к детскому саду на ул. Народной будет возведена пристройка, где откроются детские группы для 80-ти детей. Еще одна пристройка на 80 мест появится у детского сада в поселке Писковичи Псковского района.

«Благодаря этой работе в рамках национального проекта „Демография“ будет создано более 1,2 тыс дополнительных мест для детей раннего возраста», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, в рамках этого национального проекта в 2020 и 2021 годах будет построено еще 7 детских садов в Пскове, Псковском районе и Великих Луках. Подготовка к строительству уже началась: разрабатывается проектно-сметная документация, объявляются и проводятся аукционы на определение подрядчиков. Субсидия из федерального бюджета на строительство данных объектов составит более 900 млн рублей.