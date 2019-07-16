Общество

В России будут строже контролировать работу ЧОПов

Частные охранные предприятия (ЧОПы) могут вывести из-под действия моратория на проведение плановых проверок. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщает «Парламентская газета».

Законопроект разработан во исполнение перечня поручений президента России по вопросам совершенствования государственной политики в сфере частной охранной деятельности. Предлагается исключить работу ЧОПов из-под действия Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Это позволит усилить контроль государства за такой деятельностью. В частности, в отношении ЧОПов не будет действовать мораторий на проведение плановых проверок.

В настоящее время в России насчитывается около 22 тысяч частных охранных организаций, в которых работают 655 тысяч охранников. Частная охранная деятельность является единственным видом коммерческой деятельности в Российской Федерации, при которой используется служебное оружие — всего около 80 тысяч единиц.

Практика показывает, что отнесение частной охранной деятельности к сфере регулирования закона о защите прав юрлиц при осуществлении контроля и надзора значительно снижало эффективность контрольно-надзорной деятельности со стороны органов государственного контроля. Если в 2009 году проведено около 135 тысяч проверок ЧОПов, в ходе которых выявлено более 45 тысяч нарушений, то в 2017 году удалось провести только 8,5 тысячи проверок, а количество выявленных нарушений составило около 3 тысяч.