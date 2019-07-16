Общество

В Невеле упавшее дерево повредило памятник Герою Гражданской войны

Сегодня, 17 июля, в областной комитет Псковского областного отделения партии «Коммунисты России» поступил сигнал от жителей города Невель о том, что на Первомайском кладбище города упавшим деревом поврежден памятник Герою Гражданской войны Захару Леппо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители партии.

На место прибыл секретарь по социальным вопросам Псковского областного отделения партии Вячеслав Евдокименко. Было установлено, что памятнику действительно грозит разрушение - стелла под весом дерева находится в опасности падения.

Силами партии угроза памятнику, установленному Захару Леппо, чекисту, погибшему в 1918 году от рук бандитов, была устранена.