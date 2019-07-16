Общество

Псковское областное Собрание депутатов и Витебский областной Совет подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали 17 июля Псковское областное Собрание депутатов и Витебский областной Совет депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, торжественная церемония прошла в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в ходе заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, состоявшемся в рамках работы VI Форума регионов России и Беларуси.

Подписантами выступили спикер псковского парламента Александр Котов и председатель облсовета Владимир Терентьев.

В рамках полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное соглашение должно способствовать развитию и расширению межпарламентских связей, содействовать укреплению сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, деятельности аппаратов законодательных органов.

Документом предусмотрены такие формы взаимодействия, как обмен текстами нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, представляющие взаимный интерес, развитие прямых контактов между депутатами, постоянными комиссиями и комитетами, обмен опытом проведения мониторинга нормативной базы и организации работы законодательных органов государственной власти Псковской и Витебской области, участие представителей двух сторон в парламентских заседаниях, сессиях, заседаниях комиссий, комитетов и рабочих групп.

Для реализации соглашения стороны вправе осуществлять сотрудничество в иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь.

Витебский областной Совет депутатов – законодательный представительный орган местного самоуправления на территории Витебской области, основанный в феврале 1917 года. 18 февраля 1918 года сроком на 4 года избран облсовет 28-го созыва. В состав депутатского корпуса входит 60 депутатов, избираемых по мажоритарной системе. Владимир Терентьев возглавляет Витебский областной Совет депутатов с 1 апреля 2016 года.