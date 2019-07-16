Три псковских НКО получат гранты на социальные проекты

Завершился конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из муниципального бюджета на реализацию социальных проектов на территории города Пскова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, победителями признаны три организации. Это АНО «Патриот» с проектом «Псков. Пост № 1. Продолжение», Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с проектом «Помнить, Гордиться! Заботиться!» и центр развития детей «Вообразилия» с проектом «Играй и развивайся».
Каждой из них будут предоставлены субсидии из бюджета Пскова в размере 250 тыс. рублей.