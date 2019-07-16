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Новой ступенью расширения сотрудничества назвала Елена Бибикова соглашение между парламентами Псковской и Витебской областей

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова назвала сложившиеся между Псковской и Витебской областями отношения не просто соседскими, а родными. По мнению члена Совета Федерации, подписание соглашения между законодательными органами приграничных субъектов послужит толчком для дальнейшего развития отношений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Мы настолько родные - Псков, Псковская область и Витебская область, Беларусь - мы очень тесно работаем, в том числе и в рамках экономической деятельности. Сегодня на заседаниях Форума отмечалось, что у нас на уровне предприятий и муниципалитетов двух государств уже работает 11 соглашений. А вот то, что сегодня соглашение заключено официально между органами государственной власти Псковской и Витебской области, для нас это очень важно. Это даст еще один импульс для совместного сотрудничества, для принятия решений», - отметила Елена Бибикова.

По мнению сенатора, рамочное соглашение послужит толчком для развития отношений во многих областях уже существующей совместной деятельности - и в культуре, и в туризме, и в экономике, и в социальной сфере.

«Это новая ступенька, которая позволит расширить наше сотрудничество и укрепить дружеские отношения, которые на сегодня сложились», - подчеркнула Елена Бибикова.

Сенатор также напомнила, что работа VI Форума регионов Беларуси и России ведется в рамках деятельности Союзного государства, 20-летие создания которого отмечается в 2019 году.

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Церемония подписания соглашения между Псковским областным Собранием депутатов и Витебским областным Советом депутатов состоялась 17 июля в рамках работы VI Форума регионов Беларуси и России. В период с 2010 года и по настоящее время органы государственной власти 54 субъектов Российской Федерации уже заключили соглашения с органами госвласти Республики Беларусь и ее административно-территориальными образованиями.