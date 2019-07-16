Общество

Псковская таможня приглашает принять участие в Международном таможенном форуме-2019

Псковская таможня приглашает участников внешнеэкономической деятельности принять участие в Международном таможенном форуме-2019. Форум состоится 24-25 октября в Москве, в wентре международной торговли на Краснопресненской набережной, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне.

В работе форума примут участие представители правительства Российской Федерации, Минфина России, других органов государственной власти, зарубежных таможенных администраций, делегаты от деловых кругов, профессиональных ассоциаций и объединений.

Планируется обширная программа, посвященная будущему таможенных служб и их роли в мировой торговле. На форуме встретятся ведущие мировые эксперты таможенного управления.

Основные задачи форума:

развитие международного сотрудничества таможенных служб;

информирование делового сообщества о ключевых изменениях в таможенном регулировании и контроле;

выработка решений по актуальным проблемам в таможенной сфере;

обсуждение проекта Стратегии развития таможенной службы до 2030 года;

демонстрация достижений таможни в части цифровизации и автоматизации таможенных процессов.

В 2019 году в рамках форума запланировано более 50 мероприятий, посвященных вопросам развития международной торговли и таможенного администрирования. Особое внимание будет уделено внедряемым цифровым технологиям.

Напомним, Международный таможенный форум с 2019 года в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 21 мая 2019 года №1000-р будет проходить ежегодно. Организатор Форума - Федеральная таможенная служба.

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