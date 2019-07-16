Общество

В Себеже прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

17 июля 2019 года в Себеже прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщил Псковской Ленте Новостей начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов.

В Сквере Знамени Победы состоялся митинг и чин освящения памятника воинам-интернационалистам. На митинге выступили глава Себежского района Леонид Курсенков, директор Себежского краеведческого музея Федор Черников, ветеран Великой Отечественной войны, разведчица партизанского отряда, Почетный гражданин Себежского края Антонина Клубкова, поэт из Нефтекамска, член Союза писателей России Федор Бреднев.

В деревне Заситино Себежского района на Мемориале памяти и скорби состоялось захоронение 27 бойцов, найденных поисковым отрядом «Забытый батальон» в ходе себежской вахты памяти. Среди преданных земле героев - москвич Сергей Федоров 1914 года рождения, погибший 6 июля 1941 года.

Чин отдания почестей погибшим воинам совершили учащиеся Идрицкой средней общеобразовательной школы и настоятель Храма Святой Троицы отец Василий.

В адрес администрации Себежского района пришла поздравительная телеграмма от депутата Государственной Думы Российской Федерации Александра Козловского.