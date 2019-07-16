Общество

Олег Брячак: В конфликте Полонской и Цецерского я - на стороне наблюдателя

Депутат Псковской городской Думы, руководитель псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак рассказал о своей позиции в конфликте и. п. главы Пскова Елены Полонской и бывшего главы Пскова, председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Ивана Цецерского. О своем отношении к конфликту депутат рассказал 17 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Елена Александровна заявила Александру Николаевичу, что за его журнал город 200 тысяч платить не будет. Мол, извините, Иван Николаевич, но города на страницах - немного, а вас - много. Вот и платите сами. В отношении этого конфликта - я на стороне наблюдателя, - отметил Олег Брячак. - Хочу немного рассказать о газете "Псковские Новости". Не хочу никого обидеть, но и так понятно, что ее мало читают. Ее печатали в основном из-за Ивана Николаевича. Там он был в трех экземплярах на первой полосе. Где-то - идет, где-то - говорит, а где - кому-то что-то дарит. Вторая страница - аналогичная, и так далее».

Депутат подчеркнул, что на эту газету уходило в год около 7 миллионов рублей.

«Сегодня же администрация Псковской области предлагает здравое решение: стать учредителем и дать 3,5 миллиона рублей из областного бюджета на эту газету. И наконец-то там будут и другие депутаты и активные люди, - добавил лидер регионального отделения партии. - Не понимаю депутатов, которым не нравится такое присутствие области. Псков что, за колючей проволокой от региона? Или - на Марсе? Если бы не присутствие области - на Ганзе мы бы в резиновых сапогах ходили! А так - губернатор Михаил Ведерников вызвал подрядчиков, и они сразу начали делать дороги!».

Со слов Олега Брячака, подрядчики привели в порядок около 60 участков псковских дорог.

«Кроме того, сколько губернатора принес в город денег? - примерно миллиард рублей. Ведь раньше было - где-то 3,5 миллиарда, а теперь - 4 с лишним. И кому-то это еще и не нравится. Так сами попробуйте сделать дороги, фасады! Притащите 500 миллионов на эти фасады! Сделайте машиностроитель!».