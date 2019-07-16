Олег Брячак о претенденте на пост главы Пскова: Не вижу лидера, который бы имел все нужные качества

Депутат Псковской городской Думы, руководитель псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак высказался на предмет того, кого видит на посту главы Пскова. Своим мнением депутат поделился 17 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
«Себя в кресле главы города я не вижу, поскольку я - бизнесмен, но, кроме того, и депутат, который не получает деньги из бюджета, а просто решает важные для общества вопросы, помогает людям. К тому же, как я уже неоднократно говорил, в 2017 году я хотел стать главой города, потому что думал, что решу все проблемы и всем покажу, как это делается. А сейчас понимаю - что это общественная, представительская должность. А конкретикой занимается руководитель администрации Пскова Александр Братчиков. Он - бизнесмен, сам себя создал», - отметил Олег Брячак.
Кроме того, депутат перечислил тех, кто, по его мнению, не против стать главой Пскова: «Я думаю, есть несколько вариантов. Всем понятно, что один из них - и. п. главы города Елена Полонская. Еще один - депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, судя по его поведению, - добавил депутат. - И здесь многое зависит от поддержки других парламентариев, от умения найти общий язык с администрацией. Но стопроцентного лидера, который бы обладал всеми необходимыми качествами, был удобен и полезен, - я не вижу».
Кроме того, Олег Брячак высказался против «двуглавой системы управления»: «Я считаю, что с этим надо заканчивать, ведь у семи нянек дитя без глазу. Сейчас городом занимаются 25 депутатов, включая главу, и сити-менеджер. А должен быть мэр и председатель гордумы. Депутаты ставят задачи, а исполнительная власть - выполняет».