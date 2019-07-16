Общество

Отделение ПФР по Псковской области информирует о том, какие нетрудовые периоды входят в страховой стаж

Часто при назначении пенсии возникает вопрос: почему не учли те или иные годы, например, включили службу в армии, но не взяли в стаж учебу в вузе? Поэтому важно понимать, какие именно периоды, помимо тех, когда человек трудился, все же войдут в страховой стаж и повлияют на размер будущей пенсии.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, в правилах расчета пенсий предусмотрено начисление так называемых баллов не только за работу: «Если при официальном трудоустройстве речь идет о персональном количестве заработанных пенсионных баллов, зависящих от величины «белой зарплаты», то «стоимость» нестраховых периодов является фиксированной и за некоторые социально значимые периоды жизни, которые включаются в стаж как нестраховые, начисляются пенсионные баллы», - пояснила управляющий.

Так, за один год службы в армии по призыву, отпуска по уходу за первым ребенком ­– до 1,5 лет, ухода за 80-летним пенсионером, инвалидом I группы и ребенком-инвалидом начисляется 1,8 балла. При уходе за вторым ребенком до достижения им 1,5 лет родителю будет начислено уже 3,6 балла. Год отпуска по уходу за третьим и последующими детьми будет «стоить» уже 5,4 балла, то есть за полтора года родителю положено 8,1 балла. Таким образом, к примеру, многодетная мама четверых ребятишек уже будет иметь 24,3 балла из необходимых 30, требование которых возникнет в 2025 году. Если мама работала, к примеру, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, то у нее при назначении пенсии будет право выбора, какие баллы использовать при расчете своей пенсии: за работу в этот период или за период ухода за ребенком.

При появлении права на пенсию все заработанные баллы суммируются и умножаются на стоимость коэффициента в год выхода на пенсию. Важно знать, что в Личном кабинете баллы за нетрудовые периоды могут не отражаться – в этом случае при использовании «пенсионного калькулятора» для расчета размера своей будущей пенсии их необходимо вводить самостоятельно.