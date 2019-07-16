Детский сад на 140 мест построит за свой счет ГК «ЛУГ» в жилом квартале «Smart»

Строительство детского сада в жилом квартале «Smart» в Пскове начнется в 2020 году. Об этом сообщил журналистам директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По его словам, финансирование строительства будет осуществляться по «революционной для Пскова системе»: детский сад будет построен и укомплектован за счет инвестора - ГК «ЛУГ» - и передан в муниципалитет.
Добавим, новый детский сад будет рассчитан на 140 мест и, по словам Яна Лузина, станет одним из четырех дошкольных учреждений, которые за два года появятся в Пскове благодаря ГК «ЛУГ».
Так, в декабре прошлого года силами данного инвестора появился детский сад-ясли в жилом доме на улице Пражской, а к декабрю текущего года должен быть сдан детсад на Звездной, 17б. Он рассчитан на 270 детей и станет самым большим в Пскове. Кроме того, силами ГК «ЛУГ» возводится пристройка к детскому саду №44 «Снегирек» на Народной, 51а, предназначенная для детей ясельного возраста.