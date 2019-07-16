Общество

Детский сад на 140 мест построит за свой счет ГК «ЛУГ» в жилом квартале «Smart»

Строительство детского сада в жилом квартале «Smart» в Пскове начнется в 2020 году. Об этом сообщил журналистам директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, финансирование строительства будет осуществляться по «революционной для Пскова системе»: детский сад будет построен и укомплектован за счет инвестора - ГК «ЛУГ» - и передан в муниципалитет.

«Администрация области предоставила нам землю под строительства. На тот момент мы поддержали госпрограмму по расселению граждан из аварийных и ветхих домов и предоставили квартиры на общую сумму 200 млн рублей, в которых уже живут псковичи, - пояснил Ян Лузин. - Сегодня мы продолжаем оказывать содействие программе, развивая новые микрорайоны №14 и 15. Здесь будет новый жилой квартал "Smart". Началось строительство первых двух домов, а в 2020 году начнем строить детский сад».

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Добавим, новый детский сад будет рассчитан на 140 мест и, по словам Яна Лузина, станет одним из четырех дошкольных учреждений, которые за два года появятся в Пскове благодаря ГК «ЛУГ».

Так, в декабре прошлого года силами данного инвестора появился детский сад-ясли в жилом доме на улице Пражской, а к декабрю текущего года должен быть сдан детсад на Звездной, 17б. Он рассчитан на 270 детей и станет самым большим в Пскове. Кроме того, силами ГК «ЛУГ» возводится пристройка к детскому саду №44 «Снегирек» на Народной, 51а, предназначенная для детей ясельного возраста.