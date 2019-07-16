Общество

Псковским пенсионерам рассказали о сладкой эпидемии 21 века

В клубе «Будем здоровы» Псковского Красного Креста состоялась очередное занятие под руководством практикующего кардиолога Жанны Шлосберг. Встреча была посвящена артериальной гипертензии и сахарному диабету, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Красного Креста.

В первой части лекции врач-консультант рассказала о причинах возникновения, симптомах, лечении и методах профилактики артериальной гипертензии. Жанна Шлосберг обратила внимание пожилых людей на тот факт, что диагноз «высокое кровяное давление» не всегда означает, что пациенту срочно требуется постоянный прием лекарственных препаратов для его снижения. Зачастую это лишь сигнал к изменению образа жизни: снижению веса, переходу на правильное питание, отказу от вредных привычек.

Кроме того, врачи в поликлиниках сталкиваются с «синдромом белых халатов». У многих людей он проявляется в резком скачке показателей кровяного давления только от одного вида человека в белой медицинской одежде. Поэтому, по словам специалиста, очень важно вести дневник самоконтроля, куда записывать показания измерений артериального давления в домашних условиях. Жанна Шлосберг напомнила участникам встречи, как правильно измерять давление домашним тонометром. Также кардиолог рассказала о симптомах инсульта и дала практические рекомендации по оказанию первой доврачебной помощи при инсульте дома или на улице.

Вторую часть лекции доктор посвятила несладкой болезни со сладким названием-сахарному диабету. По словам Жанны Щлосберг, это заболевание стало эпидемией 21 века. Большинство людей страдают сахарным диабетом второго типа. Он обусловлен гипертоническими болезнями, ожирением, наследственностью. Рассказывая о профилактике ожирения, врач посоветовала прежде всего отказаться от сахара, которой является одним из главных виновников этого заболевания. В качестве подтверждения, врач привела в пример исследование известного американского врача Роберта Ластига, который в своей книге «Горькая правда о сахаре» сравнивает сахар с такими наркотиками, как кокаин и героин, вызывающими зависимость. Сахар изменяет настроение, стимулируя чувство наслаждения, и провоцирует человека на поиск сладкого. По мнению исследователя, бурные потоки «кока-колы» и «пепси», выпиваемые детьми, виноваты в ожирении не меньше гор гамбургеров, съедаемых в ресторанах быстрого питания.

В конце лекции, обобщая всю информацию, кардиолог еще раз напомнила о простых правилах здорового долголетия, среди которых были названы посильная физическая активность, отказ от вредных привычек, в том числе от большого количества сладостей в своем рационе, и оптимистическое отношение к жизни.

Напомним, что встреча в клубе «Будем здоровы» прошла в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.