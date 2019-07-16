Общество

Псковский Росреестр: Как поставить или снять с кадастрового учета объект капитального строительства

Тонкостями постановки или снятия с учета ОКС поделилась начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс.

«Стоит сразу отметить, что сделки купли-продажи, мены, дарения, передачи в аренду возможны только с объектами, поставленными на государственный кадастровый учет», - пояснила Ирина Ояотс.

В соответствии с Законом «О государственной регистрации недвижимости» объектами учета являются:

Здания.

Помещения.

Сооружения.

Объекты незавершенного строительства.

Машино-места.

Единые недвижимые комплексы.

Предприятие как имущественный комплекс.

«Постановка на кадастровый учет осуществляется в связи с образованием или созданием объекта недвижимости, - рассказала Ирина Ояотс. - Внесением сведений о ранее учтенных объектах».

При обращении заинтересованного лица в орган регистрации для постановки на кадастровый учет и регистрации права на дом и иные строения потребуется предоставить определенный пакет документов, в состав которого входит технический план.

«Не менее важно знать, как снять с кадастрового учета объект недвижимости, - пояснила Ирина Ояотс. - Основанием для исключения объекта недвижимости из ЕГРН в соответствии с Законом "О государственной регистрации недвижимости" является акт обследования».

Акт обследования - это документ, в котором кадастровый инженер подтверждает прекращение существования здания, с расположенными в нем помещениями, сооружения, объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением.

«В Псковской области самой распространенной причиной для составления акта обследования является решение собственника недвижимости о сносе объекта, который пришел в непригодность, - отметила Ирина Ояотс. - Чаще всего это ситуация, когда покупается земельный участок для строительства жилого дома, а на нем расположены ветхие полуразрушенные строения. Акт составляется на основании сведений, полученных в результате осмотра места, где находится объект недвижимости».

По словам эксперта Кадастровой палаты, снятие с кадастрового учета объектов также может быть связано с изъятием для государственных или муниципальных нужд земельного участка с находящимися на нем объектами. В этом случае представляется документ, подтверждающий развитие застроенной территории, который готовит организация, заинтересованная в сносе объекта.

Если объект недвижимости возведен с нарушением норм минимальных расстояний до объектов (например, систем газоснабжения, автомобильных дорог), то это является основанием для его принудительного изъятия у собственника и вынесения органом власти решение об осуществлении его демонтажа (сноса).

«Внесение сведений в ЕГРН, то есть постановка на учет объекта недвижимости, снятие с учета объекта недвижимости завершается подготовкой выписки об объекте из ЕГРН», - отметила Ирина Ояотс.

Подать документы на постановку или снятие с учета ОКС можно следующими способами: