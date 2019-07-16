Общество

75% россиян рассказали, что участвуют в благотворительности

Доверяют ли россияне благотворительным фондам, кому и на что они жертвуют чаще всего, а кого поддерживать категорически не хотят, рассказали в новом исследовании«Анкетолога».

Большинство опрошенных россиян (75%) хотя бы время от времени участвуют или участвовали в благотворительности, причем среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин (81 и 68% соответственно).

Самая распространенная форма пожертвований среди россиян - помощь одеждой или предметами быта, так поступают или поступали 60% от общего числа участвующих в благотворительности. Также 53% жертвуют деньги, 20% - продукты питания, 11% - участвуют в волонтерских работах, 10% - сдают или сдавали кровь.

Чаще всего россияне передают благотворительность конкретным нуждающимся (61%). Несколько реже в качестве адресатов помощи выступают благотворительные фонды, помогающие людям (43%), фонды, занимающиеся проблемами животных или окружающей среды (27%), церкви или религиозные организации (25%).

Отметим, что помощь фондам, которые работают с животными, гораздо более распространена среди молодых людей, а адресная помощь конкретным людям и особенно помощь церквям и религиозным организациям - среди россиян старшего поколения.

Большинство опрошенных (51%), не участвующих в благотворительности, причиной отказа назвали материальную неготовность, 36% боятся наткнуться на мошенников, 31% считают помощь нуждающимся обязанностью государства, 15% объяснили свое решение невозможностью помочь всем, 10% сказали, что просто не хотят этого делать, а 4% считают благотворительность ненужной в принципе.

Кому готовы помогать россияне

В первую очередь опрошенные готовы поддерживать людей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями (54%), детей-сирот (53%), пожилых (52%), людей с инвалидностью (48%), малоимущих (37%), зоозащитников (34%). И лишь минимальное количество опрошенных, участвующих в благотворительности, готовы жертвовать заключенным (4%) и людям с наркотической или алкогольной зависимостью (3%).

Здесь видны существенные различия во взглядах в разрезе пола: женщины с большей готовностью жертвуют зоозащитникам (43% против 22% среди мужчин) и экологам (22% против 14%), тогда как мужчины - людям с инвалидностью (55% против 44% среди женщин) и пострадавшим в военных действиях (26% против 20%).

Чаще всего россияне жертвуют единовременно от 100 до 300 рублей - так делают 31% участвующих в благотворительности. Еще 26% чаще жертвуют до 100 рублей, 16% - от 300 до 500 рублей, 15% - от 500 до 1000.

Проблема доверия

Лишь 4% опрошенных определенно доверяют благотворительным фондам им и не сомневаются в целевом использовании ими пожертвований. Еще 44% скорее доверяют фондам, 39% - скорее не доверяют, а 13% - совсем не доверяют.

Однако среди тех опрошенных, которые уже жертвовали фондам, уровень доверия гораздо выше - 7% абсолютно доверяют и 64% - скорее доверяют фондам, а определенно не доверяют им лишь 3%.

К людям с урнами, собирающим деньги на улице, в транспорте и других общественных местах, и объясняющим это помощью той или иной организации, относятся с полным доверием еще меньше людей - всего 1%, тогда как категорически не верят им 49%. Отметим также, что лишь 8% уверены, что тема благотворительности в достаточном объеме освещается российскими СМИ.