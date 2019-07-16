Общество

Спикер витебского парламента: Наши предприятия заинтересованы в развитии торговых отношений с Псковской областью

Внешнеторговый оборот Витебской области с псковским регионом за пять месяцев текущего года заметно вырос на фоне небольшого снижения торговых отношений с другими субъектами России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, такую информацию в ходе выступления на VI Форуме регионов Беларуси и России озвучил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.



На фото (слева направо): председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, сенатор от Псковской области Елена Бибикова

«Несмотря на то, что темп роста внешнеторгового оборота Витебской области с регионами Российской Федерации за период с января по май 2019 несколько снизился, за тот же период внешнеторговый оборот с Псковской областью вырос до 111%, а со Смоленской до 108%», - уточнил он.

По словам спикера витебского парламента, из 45 соглашений, подписанных за последние два года по линии райгорсоветов, 16 приходится на Псковскую область.

«Предприятия Витебской области заинтересованы в дальнейшем развитии дилерской сети в городах Псковской области. Это гарантирует для российских налоговых органов прозрачность ценообразования, своевременность расчетов по налогу на добавленную стоимость», - отметил Владимир Терентьев.

Председатель Витебского облсовета напомнил о давних связях между учреждениями культуры приграничных муниципалитетов Беларуси с коллегами из Усвятского, Невельского и Себежского районов, о сотрудничестве Витебской и Псковской областных библиотек, об общих проектах Центров народного творчества двух субъектов, традиционных связях общественных организаций и взаимодействия средств массовой информации. По словам спикера, география интеграционных связей соседних регионов постоянно расширяется, а контакты крепнут и развиваются.

«В первое воскресенье июля в 60-й раз на стыке границ Беларуси, России и Латвии, на Кургане Дружбы прошла легендарная встреча ветеранов и молодежи наших государств. Такие встречи, вопреки разделяющими нас сегодня границам, являются свидетельством жизненности братства, зародившегося в годы Великой Отечественной войны. В этом году в этом знаковом месте встретились лидеры молодежных организаций приграничных государств, что стало началом большой эстафеты, которую молодежь переняла от старшего поколения», - добавил Владимир Терентьев и подчеркнул, что Курган Дружбы на протяжении нескольких лет является обязательным местом встречи руководителей областной и муниципальной власти соседних стран.

«Наша позиция в вопросе сближения с российскими регионами, основанная на принципах строительства Союзного государства, остается неизменной. Мы всегда помним, что оно создается, прежде всего, для людей, а постоянное общение на самых разных уровнях способствует поддержанию сознания нашей общности, неразрывности духовных уз наших народов», - резюмировал Владимир Терентьев.

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Напомним, 17 июля Псковское областное Собрание депутатов и Витебский областной Совет депутатов подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в Санкт-Петербурге в рамках работы VI Форума регионов Беларуси и России, подписантами выступили спикеры двух парламентов. Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов назвал подписание соглашения юридическим оформлением сложившихся долголетних отношений двух приграничных субъектов.