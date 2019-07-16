Общество

В Госдуме предложили блокировать ресурсы по продаже алкоголя в ночное время

Контроль за ресурсами, которые нелегально продают алкоголь в ночное время, следует усилить: блокировать сайты, группы в соцсетях и контекстную рекламу, считает депутат Госдумы Виктор Зубарев («Единая Россия»). Об этом сообщает РИА «Новости».

Также парламентарий предложил создать единый центр мониторинга оборота алкоголя в интернете. Соответствующие предложения он направил главе Роскомнадзора Александру Жарову, руководству «Яндекса» и «ВКонтакте».

«Понятно, что единоразовой блокировкой найденных ресурсов здесь не обойтись, поэтому мы обратились к нашим национальным игрокам "Яндексу" и "ВКонтакте" за помощью в фильтрации подобного контента, а также предложили создать отдельный центр мониторинга за ситуацией. Обратились в Роскомнадзор, Росалкорегулирование, Генеральную прокуратуру по усилению релевантного контроля, проведению контрольных закупок», — сообщил он.

По словам Зубарева, несмотря на запрет дистанционной продажи алкоголя, в Интернете можно встретить множество предложений о круглосуточной продаже алкоголя. Чтобы избежать блокировки, мошенники используют уловки вроде сайтов-однодневок, меняющих доменное имя и открывающихся строго после 23:00, рассказал он.

Существуют и весьма нетривиальные каналы-сбыта, добавил парламентарий. Речь идёт о группах в соцсетях, предлагающих услуги «алкотакси», алкоголь в аренду или подарок. «Никто здесь не спросит документов, не предоставит лицензию», — заявил парламентарий.

В письме Жарову депутат предложил создать межведомственную комиссию по обсуждению инструментов воспрепятствования онлайн-продажам алкоголя и принятию мер комплексного реагирования. Здесь возможны в том числе оперативного реагирования к владельцам сайтов, групп в соцсетях и соучастникам процедур продажи, доставки алкоголя на дом (совместно с правоохранительными органами).

Ранее зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин заявил, что России необходима новая методика расчёта потребления алкоголя на душу населения. Он напомнил, что в стране стоит задача: к 2022 году снизить потребление алкоголя до 8 литров на душу населения в год.