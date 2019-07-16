Общество

Известный телеведущий призвал помочь Порховской благотворительной организации «Росток»

Российский и французский историк моды, искусствовед, коллекционер, декоратор интерьеров, театральный художник и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев призвал россиян помочь благотворительной организации «Росток», находящейся в городе Порхове Псковской области. Об этом он написал в своем Instagram.

Фото из Instagram Александра Васильева

«Слышали ли вы о благотворительной организации «Росток», которая помогает сиротам-инвалидам с умственной отсталостью вернуться в общество из психоневрологических интернатов? Я узнал о существовании этой организации от писательницы Людмилы Петрушевской, которая много лет помогает «Ростку» и его создателю Алексею Михайлюку», - написал Александр Васильев в своем посте.

Он рассказал о том, что Людмила Петрушевская написала о «Ростке» в своем блоге на «Фейсбуке». «Один раз Алексей Михайлюк приехал в Бельское Устье с группой волонтеров и увидел этих голодных, бритых налысо, бегающих по двору в обносках, босых и грязных детей, которым волонтеры привезли сладости, а также книжки, альбомы и карандаши. Дети побросали наземь все, кроме угощения, потому что их не учили писать и читать. В том ПНИ была постоянная грязь, рвань и голод. Ясно, что там господствовали насилие и побои. Дети не знали, что такое карандаш и бумага… 60 детей-инвалидов спас Алексей Михайлюк. Взял под свою опеку, купил дом, мебель, одежду, завел учебные мастерские, вырастил, выучил чтению, письму и ремеслам. Нашел себе самоотверженных помощников – педагогов и воспитателей. Но это было, когда предпринимателям еще можно было зарабатывать. Сейчас – трудно. У Алексея нет денег. Одни долги. Воспитатели инвалидов месяцами не получают зарплату», - написла Людмила Петрушевская.

Александр Васильев рассказал о том, что «Росток» устраивает детей-сирот в приемные семьи и сопровождает их, совершеннолетним помогает жить дома или в социальных квартирах с сопровождением. «Организация существует только на деньги благотворителей, у каждого из нас есть возможность пополнить ряды благотворителей, просто переведя любую сумму на номер карты, привязанной к Сбербанку: 5469 3800 1284 3222. Сделать пожертвование можно также на сайте deti-rostok.ru, там есть необходимая форма», - написал Васильев и поблагодарил читателей за внимание к посту.