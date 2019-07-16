Общество

Интерактивный праздник для детей пройдет в сквере на Четырех углах в воскресенье

400 воздушных шаров будет роздано маленьким псковичам на интерактивной библиотечной площадке, которая откроется в сквере на Четырех Углах 21 июля в 16:00. Для участников викторин, мастер-классов, игр и лотерей уже заготовлены сладкие угощения и полезные подарки. Все желающие также смогут сделать себе бесплатный аквагрим, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Напомним, интерактивная библиотечная площадка «О, Псков мой, город-книгочей!» – это традиционное ежегодное мероприятие в рамках Дней города, которое Централизованная библиотечная система проводит с 2003 года.

В этом году оно посвящено 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Гости площадки поучаствуют в викторине «Где эта улица, где этот дом?» по истории Пскова 1941-1945 годов, посмотрят фотовыставку «Освобожденный Псков» и книжную выставку «Этот день мы приближали как могли!»: псковичи о Великой Отечественной войне», примут участие в игре-3D-реконструкции «15 ратных дней» по книге Н. М. Иванова «Невозвратимое: записки старого псковича».

Специальными гостям площадки станут псковский автор и композитор, писатель, режиссер, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» в номинации «Самодеятельный поэт и композитор» Вячеслав Рахман, а также лауреат премии «Юные дарования Псковщины», дипломант международного фестиваля-конкурса «Золотой голос» (Москва), лауреат международного конкурса «Санкт-Петербургские Рождественские ассамблеи» Николай Никонов и автор-исполнитель Леонид Плохов.

Мероприятие, как обычно, готовят библиотекари всех десяти псковских городских библиотек.

На этот раз псковским библиотекарям помогает областная общественная организация «Независимый женский центр». Поэтому кроме традиционных акций «Псковский буккроссинг, или Путешествующая книга» и «Открытый микрофон», а также встреч с псковскими писателями гостям площадки будет предложено много новых интересных развлечений.

Волонтеры «Независимого женского центра» проведут на Четырех Углах акцию «Мир безопасного интернета» с конкурсом рисунков и путешествием по игровым «станциям» («Мой логотип», «Метание дисков», «Будь внимателен») по программе «Интернет без рисков».

Кульминацией акции станет танцевальный флешмоб «10 правил твоей безопасности». Волонтеры исполнят для псковичей специальный групповой танец, в котором каждое движение означает какое-нибудь виртуальное действие или результат, который оно может повлечь.

Все без исключения гости этой игровой площадки получат воздушные шарики, а победители конкурсов – призы. Кроме того, они смогут сфотографироваться с ростовой куклой «Мишка Тедди» и поучаствовать в лотерее.

