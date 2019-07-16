Общество

Общественные пространства и дворы реконструируют в рамках партпроекта «Городская среда» в Псковской области

Вопрос реализации партийного проекта «Городская среда» обсуждался в среду, 17 июля, в администрации Псковской области на рабочем совещании под руководством заместителя губернатора Василия Осипова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Основным докладчиком по вопросу выступил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов, который напомнил руководителям муниципалитетов о том, что до 1 августа необходимо заключить договора на работы с подрядными организациями.

«Всего в Псковской области на 2019 год запланировано выполнить благоустройство 57 общественных пространств и 20 дворовых территорий на сумму около 190 млн рублей. Контракты на сумму 93 млн рублей уже находятся в работе», — рассказал Сергей Грахов.

В числе муниципалитетов, успешно справившихся с поставленной задачей, были названы Великие Луки, а также Красногородский, Куньинский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Пыталовский, Струго-Красненский и Усвятский районы. Городу Пскову рекомендовано ускорить работу по проведению конкурсных процедур на работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.

«Нужно работать на перспективу и уже сейчас можно начинать процедуру проведения общественных обсуждений по территориям, которые в планах благоустройства на 2020 год. Не стоит затягивать. Если нужна помощь по линии управления капитального строительства, специалисты которого помогают составлять проектно-сметную документацию, то такое содействие мы готовы оказать», — отметил Сергей Грахов.

По итогам рассмотрения вопроса дано поручение Управлению капитального строительства оказать помощь муниципальным образованиям по вопросам подготовки необходимых документов.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.