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Общество

В Себежском районе проходит 3-й день межрегионального молодежного форума «Без Границ». ФОТО

18.07.2019 13:10|ПсковКомментариев: 0

В Себежском районе - на территории национального парка «Себежский» - проходит межрегиональный молодежный форум «Без Границ». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 18 июля идет третий день форума - «Мечта». Участникам мероприятия - от 18 до 35 лет: более 200 представителей молодежных объединений. Цель форума - обучения различным социальному проектированию, подготовка управленческих групп для районов региона.

«На наш форум приехали люди из всех районов Псковской области. Также - и из других регионов страны и из Белоруссии. Это первый палаточный форум на берегу Себежского озере. В дальнейшем здесь будут проводиться и другие мероприятия: уже есть заявки. Само место очень располагает для такого времяпрепровождения, подходит для налаживания приграничного сотрудничества, ведь рядом много других государств, - отметила представитель организаторов, начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. - В этом году у нас - отработка модели форума. С помощью нее мы учтем все плюсы, минусы и, думаю, в следующий раз нарастим численность участников до тысячи».

Кроме того, Наталья Плявинская добавила, что, несмотря на ветреную погоду, которая настигла собравшихся буквально 18 июля, участники форума активно раскрываются, демонстрируют разносторонние умения.

Гости форума живут в палатках на берегу Себежского озера и посещают следующие направления образовательной программы: патриотической - «Я - патриот»; добровольческое - «Твори добро»; молодежные медиа «4 власть»; политическое - «Управляй!»; международное - «Границ.net»; для студенческих объединений - «Лига студенческих клубов»; «Сотрудники УМП» («Сотрудники управления молодежной политики»).

Сейчас, с 11.40 до 13.00, направлением «Я патриот» занимается федеральный тренер Ассоциации тренеров РСМ, тренер ОТС «Тренеры Будущего», федеральный project-manager Александр Движков. Тема выступления - «Генерация идеи проекта. Постановка цели и определение задач в гражданско-патриотическом проекте».

В это же время по направлению «Твори добро» работает директор благотворительного фонда помощи детям и молодежи «Радуга надежды», эксперт-тренер проекта поддержки приемных семей «Ванечка», социальный предприниматель, разработчик и руководитель образовательных программ по подготовке молодежных кадров Вячеслав Максимов. Тема площадки - «Разработка проекта: от проектной идеи к формулировке проекта и планированию».

На направлении «4 власть» - журналист, SMM-маркетолог, ведущая радиостанций, преподаватель Школы радио (Москва), эксперт в области риторики и публичных выступлений, директор коммуникативного агентства (продажа выступлений ведущих бизнес-тренеров России) - Дарья Русская, с темой: «От проблемы к идее. От идеи к проекту. Целеполагание и планирование в проектной работе». По направлениям «Управляй!», «Границ.net» и «Лига студенческих клубов» представители «Команды 2018» проводят занятия по введению в социальное проектирование.

А по направлению «Сотрудники УМП» - генеральный директор Корпоративного университета T&D HUB, член Совета Ассоциации тренеров РСМ, эксперт ФАДМ Росмолодежь, ведущий тренер-эксперт молодежной политики Ксения Назаренко, с темой: «Системы мониторинга молодежных проектов. Мониторинг качества проектов».

Для гостей форума подготовлены лекции, встречи и круглые столы, посвященные проектным компетенциям и развитию профессионального потенциала, диалоги на равных с известными педагогами и специалистами, а также мастер-классы, воркшопы и экспертные консультации.

Напомним, мероприятие проходит с 16 по 21 июля. Организаторами форума выступают управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области совместно с Псковским государственным университетом, при поддержке Благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Теги: #молодежь #администрация Псковской области #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
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