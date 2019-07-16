Общество

Стартовал фотоконкурс для псковичей, поехавших на «Нашествие»

Псковская Лента Новостей и «НАШЕ радио Псков» запустили конкурс фотографий с самого грандиозного события этого лета - фестиваля «Нашествие», который пройдет с 19 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области.

С 19 по 28 июля псковичи, которые отправились на легендарный фестиваль, смогут делиться своими фотографиямив специальном альбоме в группе Псковской Ленты Новостей «Вконтакте». Количество фотографий от одного участника не ограничено. Главное требование - творческий подход.

Фотографии принимаются с 19 по 28 июля. 29 июля редакции Псковской Ленты Новостей и «НАШЕГО радио Псков» выберут 10 самых ярких фото, после чего в группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте» будет объявлено голосование.

Победитель конкурса будет объявлен 5 августа и получит ценный подарок.

Напомним, в этом году благодаря «НАШЕМУ радио» на фестиваль отправятся 30 преданных радиослушателей, которые выиграли билеты на самое яркое событие года, участвуя в розыгрыше билетов на «НАШЕМ радио Псков»

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