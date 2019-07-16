Общество

Очередь детей ясельного возраста в детские сады Пскова полностью закроют к 2024 году

Похоже, через каких-нибудь два-три года проблема устройства псковских дошколят в детские сады будет полностью решена - после продолжительного затишья в Пскове ударными темпами строятся детские сады. Особенно актуален этот процесс для Дальнего Запсковья и Дальнего Завеличья, где активно ведется комплексная жилая застройка. В основном здесь проживают молодые семьи с детьми. С учетом того, что существующие в городе детские сады переполнены, перспектива ввода новых как нельзя кстати. Сегодня, 18 июля, ход строительства новых дошкольных учреждений проконтролировал глава городской администрации Александр Братчиков. Вместе с ним на строительных площадках побывали его заместители Александр Коновалов и Валентина Зубова, начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко и представители компаний-застройщиков.

Первый объект - трехэтажный детский сад на улице Звездной, 17б, который строит группа компаний «ЛУГ». Работы начались в текущем году, срок окончания работ по контракту - 1 декабря, но подрядчик работает с небольшим опережением графика. Во многом столь быстрый старт был связан с тем, что для данного детского сада была упрощена процедура проведения торгов и привязка к местности - это позволило сократить сроки проектирования и строительства учреждения, пояснил Александр Братчиков.

В настоящее время в здании идет подготовка к чистовой внутренней отделке, завершается установка окон и монтаж инженерных сетей. До октября будет выполнено благоустройство прилегающей территории - здесь установят 12 прогулочных навесов с малыми формами, на прогулочных зонах уложат резиновое покрытие.

Особое внимание сегодня было уделено вопросу организации подъезда к учреждению автотранспорта, на котором родители привозят детей к детскому саду. По закону никаких парковок на территории детского сада быть не должно. С другой стороны, есть риск, что парковочные места, предназначенные для родительских машин, займут жильцы близлежащих жилых домов. Городским властям совместно с подрядчиком предстоит проработать такой вариант, чтобы были соблюдены и требования безопасности, и интересы псковичей, чьи дети будут ходить в этот детский сад.

В целом же Александр Братчиков остался доволен темпами и качеством работы подрядчика. «С учетом выполненного объема работ, думаю, проблем с вводом объекта в срок у подрядчика не будет», - отметил он. В здании сада на 270 мест будет 12 просторных групповых ячеек с групповыми комнатами, спальнями, раздевалками, туалетами и буфетной. В ясельных группах общей численностью 80 детей предусмотрено помещение для сушки верхней одежды и обуви.

Здание оборудуют лифтом для удобства маломобильных групп населения, а также персонала сада. Медицинский блок, пищеблок с самостоятельным входом, а также пост охраны, постирочная и гладильная будут располагаться на первом этаже. Кроме того, в здании будут просторные залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также кабинеты заведующего, методиста, завхоза, логопеда и психолога, столярная мастерская, помещение кастелянши, комната персонала.

Отдельно Александр Братчиков обратил внимание на вопрос наполнения здания сада. По словам Анны Кузыченко, список мебели и оборудования согласован, но на приобретение мягкого инвентаря потребуется около 13 млн рублей. Общая стоимость работ по строительству сада - 179 млн 771 тыс 150 рублей. Это средства из федерального бюджета.

Еще один детский сад по схожему проекту строится уже другой подрядной организацией (ООО «Стройсистема») в микрорайоне Борисовичи, на улице Михаила Егорова.

Это будет тоже сад на 270 мест с просторной прилегающей территорией, на которой активно ведется благоустройство: размечены и посыпаны гравием пешеходные дорожки, подготовлены места под прогулочные террасы и малые формы. Решается вопрос с внутренним наполнением сада, подбирается штат сотрудников. Заведующая будущим садом надеется, что он будет молодой и перспективный.

В самом здании началась внутренняя отделка, установлены стеклопакеты, в большинстве помещений уложено напольное покрытие. «Готовность хорошая», - похвалил Александр Братчиков подрядчика.

Объем финансовых затрат на строительство сада в Борисовичах, включая мебель и оборудование - 179 млн рублей из федерального бюджета. Подрядчик готов завершить все работы раньше срока - к 1 сентября (по контракту - декабрь 2019 года). Дополнительное финансирование потребуется на мягкий инвентарь. У города нет средств на эти цели, вопрос планируется обсудить на уровне первого вице-губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Детский сад располагается на территории Псковского района, но земельный участок был передан в собственность города Пскова, поэтому сад будет «городским». Сюда будут ходить преимущественно дети, проживающие в областном центре.

В завершение выезда Александр Братчиков посетил детский сад «Снегирек» на улице Народной, 51а. Здесь силами ГК «ЛУГ» ведется строительство пристройки на 80 мест, предназначенной для детей ясельного возраста.

Одноэтажная пристройка будет связана с основным зданием сада галереей. К настоящему времени там вырыт котлован, начаты работы по строительству фундамента. Объект планируют сдать до 1 декабря. Строительные работы никак не отражаются на работе всего детского сада. Все «шумные» работы, связанные с укладкой фундамента, подрядчик собирается завершить до 1 сентября, поэтому работает по вечерам и выходным. «Мы понимаем, что дети должны днем спать», - отметил Александр Братчиков.

Глава Администрации подчеркнул, что строительство новых детских садов и пристроек к существующим садам во многом является следствием работы губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром. «Хорошо, что в Пскове увеличивается количество детей, и у нас есть возможность строить новые сады и полностью их заполнять», - подчеркнул сити-менеджер.

В планах администрации Пскова также обустроить аналогичную ясельную пристройку рядом с детским садом №25 в 2020 году. Кроме того, будет построен детский сад на 270 мест на улице Алехина. С учетом всех объектов, которые уже строятся и будут построены, проблему с местами в детских садах Пскова для детей ясельного возраста планируется решить к 2024 году.