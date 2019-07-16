Общество

Группа «КрейZи ХауZъ» выступит в клубе T.I.R.

Группа «КрейZи ХауZъ» выступит завтра, 20 июля, в клубе T.I.R. Начало концерта в 21:00, вход свободный.

История группы началась в начале 90ых. Солист группы начал писать песни с 16 лет, и к 1991 году их было написано около 15.

«Я пытался играть с разными людьми, начали играть и петь еще в школе, но играли в основном чужие вещи, а хотелось делать свои, и к тому же хотелось их записать. И вот в 1991 году в течении одной ночи мы записали в живую аж 8 песен. Назвали свое творение "Грязь"», - рассказал бессменный солист.