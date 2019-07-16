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Общество

Россию ждут природные аномалии

18.07.2019 14:28|ПсковКомментариев: 0

В ближайшие пять лет в России может установиться аномальная жара. Такой прогноз телеканалу «Звезда» дал климатолог Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский. Ученый подчеркнул, что вероятность установления температурной аномалии в любом регионе России действительно весьма высока.

«В Сибири или европейской территории - сложно сказать, но она может установиться», - сообщил климатолог, пишет Газета.ру.

Причиной тому может стать приход блокирующего антициклона - именно это Европа наблюдает в последние два года - в частности, текущим летом. «В этом году очень жарко было в Европе, 42-44 градуса. В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой - заток холода. В ближайшие пять лет такое в России точно случится», - констатировал Чернокульский.

Однако опасаться глобальной мировой катастрофы в связи с предстоящими аномалиями россиянам в ближайшее время не стоит. «Нет, ледникового периода не будет», - заявил ученый. Тем не менее, он подчеркнул, что обществу давно пора предпринимать более серьезные меры в связи с постепенными проявлениями глобального потепления. «Мир не очень много предпринимает действий, чтобы его остановить», - заключил ученый.

Начинать подготовку к последствиям глобального потепления жителям России стоит уже сейчас. Так, по словам ученых, в ближайшие годы необратимые изменения начнутся в сибирских лесах, что окажет влияние на их «испарительную способность» и, возможно, приблизит катастрофу.

Статья с соответствующими выводами ученых Сибирского федерального университета и Института леса имени Сукачева СО РАН была опубликована на портале Agricultural and Forest Meteorology. В частности, из сибирских лесов постепенно начнут исчезать лиственницы - в лесотундре, северной тайге и горах их вытеснят сосны.

Причиной для изменения видового состава деревьев служит таяние мерзлоты, отчего повышается влажность почвы. Это негативно влияет на растения, а для мира может обернуться глобальными катастрофическими последствиями, считают ученые. По мнению специалистов, сибирские леса со временем станут похожи на скандинавские, а их «испарительная способность» значительно снизится из-за сменившегося состава деревьев.

Повлиять на запущенный механизм изменений довольно сложно уже сейчас. Так, одним из естественных способов могли бы стать лесные пожары, которые могли бы ускорить процесс минерализации органической массы. Однако, как подчеркивают ученые, пожары критически опасны для всего живого.

Специалисты лаборатории Crowther Lab цюрихского Института интегративной биологии ранее также доказали, что в связи с глобальным потеплением уже к 2050 году Москва по климату станет похожа на жаркий Детройт - крупный город штата Мичиган в США.

Согласно проведенным исследованиям, среднегодовая температура в Москве вырастет примерно на три градуса, а самый жаркий месяц в российской столице станет теплее на 5,5 градуса.

Ученым также удалось доказать, что ощутить на себе климатические условия зарубежных стран смогут и жители Петербурга - климат северной столицы станет похож на болгарскую Софию. Климат Самары через 30 лет будет соотносим с климатом румынского Бухареста, а в Ростове-на-Дону станет тепло, как в столице Северной Македонии - Скопье.

Для того, чтобы столкнуться с первыми проявлениями аномалий, ждать 30 лет не придется. Так, в середине июля российские синоптики уже предупреждали жителей нашей страны о нехарактерных для регионов температурах в августе текущего года. В частности, Уралу и Приморью они советовали ждать необычной жары, а югу России - напротив, нехарактерной для него августовской прохлады.

Как сообщил «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, отрицательная аномалия для южных регионов составит один градус в среднем за месяц. Прохладнее обычного будет и на юго-востоке Сибири - в южной части Красноярского края, в Иркутской области и Тыве.

Тем не менее, мерзнуть будут далеко не все. Например, азиатской территории страны Гидрометцентр обещает температуры выше нормы. В связи с этим в северной половине Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Амурской области, на большей части Хабаровского края, в Магаданской области будет теплее, чем обычно.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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