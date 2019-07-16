Общество

На форуме «Без Границ» в Себежском районе начался диалог с лидерами региона

На межрегиональном форуме «Без Границ», проходящем в Себежском районе, начался диалог с лидерами региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, диалог начался 18 июля, в 14.00.

«Добро пожаловать на диалог с лидерами региона! Тема нашего общения - как молодежи личностно и профессионально развиваться в Псковской области. К нам сегодня приехали очень крутые гости, и нам нужно будет подготовить предметные вопросы, встречаем наших гостей», - такими словами открыл диалог ведущий.



Среди выступающих лидеров - спикеров - главный технолог «Псковского завода "Титан-Полимер"» Иван Коньков, инженер-технолог «Титан-Полимера» Сергей Юруть,технический директор Валерий Середа псковского «Титан-Полимера», врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, председатель совета ассоциации фермеров Псковской области, региональный руководитель Союза сельских женщин России, руководитель региональной общественной организации «Равные возможности» Юлия Рощина, представитель малого бизнеса, заместитель гендиректор косметического бренда «Iron barber» в России Степан Манфановский.

Спикеры и другие собравшиеся форума затронут такие проблемы, как кадровый голод и отток молодежи из регионов.

Напомним, мероприятие проходит с 16 по 21 июля. Организаторами форума выступают управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области совместно с Псковским государственным университетом, при поддержке Благотворительного Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».