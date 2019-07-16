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Общество

Новую спортивную площадку и ремонт двора в Черехе оценили губернатор региона и глава Псковского района

18.07.2019 14:42|ПсковКомментариев: 1

Осмотр новой спортивной площадки и оценка качества укладки асфальтового покрытия на дворовой территории у ДОС-145 в Черехе состоялись сегодня, 18 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в выездном осмотре приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Псковского района Наталья Федорова, заместитель главы Псковского района Владимир Кузь, а также представители подрядной организации и местные жители.

Ремонт асфальтового покрытия во дворе дома 145 реализовали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». По словам заместителя главы Псковского района Владимира Кузя, затраты на ремонтные работы составили порядка 1,7 млн рублей.

Губернатор Михаил Ведерников, внимательно осмотрев территорию двора, асфальтовое покрытие ,высказал замечания. Глава региона обратил внимание, что необходимо в кратчайшие сроки установить бордюрный камень, а также ликвидировать кучу щебенки, которая свалена во дворе дома.


В диалоге с Натальей Федоровой глава региона отметил необходимость обустроить во дворе дома № 145 зеленую зону и ограждение. Предложения по благоустройству данной территории необходимо разработать в ближайшее время, а именно в течение недели, обозначил сроки губернатор.

Михаил Ведерников поинтересовался у главы Псковского района, приняты ли ремонтные работы, и подчеркнул, что замечаний и недочетов хватает, без их устранения работы принимать не стоит. «Работы на данный момент еще не приняты, имеются замечания, которые необходимо устранить», - ответил губернатору Владимир Кузь.

Следующим объектом, который осмотрела и оценила комиссия, была детская спортивная площадка.

Губернатора проинформировали, что работы по строительству спортивной площадки в Черехе завершились 1 июля.
Данные работы включили в себя устройство резинового покрытия спортивной площадки - нанесение разметки для мини-футбола, установку ворот для игры в мини-футбол, баскетбольные щиты, монтаж уличных тренажеров, а также монтаж спортивного комплекса для занятия воркаутом. 

«Спортивная площадка востребована, на ней всегда есть дети», - заверила губернатора Наталья Федорова.

Владимир Кузь добавил, что в прошлом году на данную спортплощадку было направлено финансирование в размере 800 и 300 тыс. рублей, в текущем - более 1,8 млн рублей.

В конце прошлого года была приобретена воркаут-площадка, сделано резиновое покрытие, а ограждение устанавливали уже в этом году.

По словам заместителя главы района, строительство спортивной площадки финансировалось из областного, районного бюджетов, а также частично использовались средства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Осмотрев спортивную площадку, губернатор отметил, что забор, огораживающий площадку по периметру, слишком низкий. «Мяч будет вылетать постоянно», - посетовал губернатор. Группа активистов из числа местных жителей согласилась с главой региона, отметив, что необходим более высокий забор.


В процессе осмотра Михаил Ведерников высказал замечания по поводу шатких и неустойчивых опор забора, заместитель главы Псковского района пообещал исправить замечание в ближайшие сроки.

Обустройство спортплощадки на данный момент не завершено, по словам Натальи Федоровой, уже заказаны скамейки, которые планируется установить на спортивной площадке до 1 августа.


Глава региона отметил необходимость установления держателей для велосипедов, местные власти согласились с предложением губернатора.

В завершении мероприятия местные жители поинтересовались, кто будет заниматься уборкой и благоустройством территории. Наталья Федорова пояснила, что данная территория находится в ведомстве Ядровской волости, которая и будет заниматься данным вопросом.

Теги: #псковский район #футбол #спорт #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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