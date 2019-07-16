Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН состоялся выпуск специалистов факультета подготовки государственных и муниципальных служащих

Сегодня в Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось торжественное вручение дипломов о высшем образовании по специальности «Юриспруденция» выпускникам очной формы обучения, четверо из которых окончили образовательную организацию с отличием, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

С получением дипломов о высшем образовании выпускников поздравили заместитель начальника Псковского филиала академии по учебной и научной работе Юлия Михайлова и декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Юрий Пилявец.

Ряд выпускников за активное участие в общественной жизни Псковского филиала академии были награждены грамотами.

Завершилось торжественное мероприятие концертом с вокальными номерами, подготовленными выпускниками образовательной организации, после чего состоялось памятное фотографирование.