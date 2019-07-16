Общество

Все муниципальные школы и детские сады Пскова готовы к приему тепла

Рабочее совещание с руководителями управляющих организаций прошло в четверг, 18 июля, в управлении городского хозяйства администрации Пскова под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса. В его работе также приняли участие представители муниципальных ресурсоснабжающих организаций.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, участники встречи обсудили степень готовности многоквартирных жилых домов и бюджетных учреждений города к новому отопительному сезону. По состоянию на 18 июля из 1 тыс. 287 жилых домов полностью готовы к приему тепла 602, что составляет около 47%, из 6 учреждений спорта - 2 (33%). Кроме того, все 84 школьных и дошкольных учреждения управления образования Пскова готовы к приему тепла.

«Прошу всех проявить большую активность. Считайте, что сегодня уже 1 августа, и что отопительный сезон вот-вот начнется», - призвал всех присутствующих Антон Ляугминас.

Еще одним вопросом повестки дня стала тема сбора и вывоза мусора. Заместитель начальника УГХ отметил, что за счет средств муниципалитета в Пскове продолжают создаваться новые контейнерные площадки, при этом городские власти закладывают в бюджет и средства на ликвидацию стихийных свалок.

В то же время, в Пскове на сегодня более 6 тысяч частных домовладений, но лишь около 1 тыс. семей, проживающих в частном секторе, заключили договоры со специализированными организациями на вывоз мусора. По информации Антона Ляугминаса, вопросом, каким образом остальные частные домовладельцы избавляются от своего бытового мусора, уже заинтересовались и региональный оператор, и прокуратура.