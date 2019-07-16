Общество

Народное гулянье пройдет в День города в Сквере Дома офицеров

21 июля псковичей приглашают на Народное гулянье с угощениями, парком аттракционов и, конечно, разножанровой концертной программой.Уже по традиции в Сквере Дома офицеров организуются народные гулянья с многогранной, интересной для разновозрастной аудитории, программой.

В Сквере будут располагаться точки питания, включая традиционную псковскую уху, сладкие угощения для маленьких, большой парк аттракционов.

С 11.00 утра организаторы будут готовы принимать псковичей в Сквере.

В 16.00 на большой сцене начнется концертная программа. Гости праздника, полюбившиеся псковичам коллективы, военный оркестр 104 гвардейского десантно-штурмового полка под руководством Евгения Баранчикова и Заслуженный коллектив народного творчества России Псковский русский народный хор, первыми подарят жителям города специально подготовленные концертные программы.

Коллективы Дома офицеров выйдут на сцену с праздничными поздравлениями во второй части большого концерта.

Группа эстрадной и народной песни «Лаванда» с участием руководителя Солистка Заслуженного коллектива народного творчества России Ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева Светланы Дмитриевой.

Солисты вокальной студии «Признание» - Владислав и Татьяна Швец, Алла Стеренчук, Евгения Виноградова и Инга Андреева. Настоящим подарком станет выступление бывшей участницы коллектива «Признание», лауреата премии Молодёжь Псковщины, студентки Московского института современного искусства, участницы многочисленных гала-концертов в Кремлёвском дворце, победительницы конкурса «Золотой голос России» Кристины Евдокимовой.

Юные дарования детской вокальной студии «Позитив» порадуют Вас своим выступлением, руководитель Обладательница Почетного звания «Душа Земли Псковской» Нина Игнатьева.

В концерте примет участие солист МБУК Дом офицеров Виталий Зубков с песнями своего сочинения

Свое творчество представит музыкальная Лобовкиных.

Завершит концертную программу новый коллектив Дома офицеров «Арт мастер» – вокальный ансамбль эстрадной песни, исполняющий исключительно авторские произведения художественного руководителя ансамбля Андрея Евстафьева.