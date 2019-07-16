Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие во всероссийской акции «Безопасность детства-2019»

На территории Псковской области проходит всероссийская акция «Безопасность детства-2019», целью которой являются профилактические встречи с отдыхающими детьми и сотрудниками лагерей. Мероприятие походит в рамках ежегодного мониторинга состояния загородных лагерей, санаторно-оздоровительных и палаточных лагерей отдыха и оздоровления детей. Координирует акцию уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии, в рамках мероприятия сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области, совместно с представителями правоохранительных органов региона, встретились с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Космос» Великолукского района.

Правоохранители рассказали детям о том, что важно вести здоровый образ жизни, поддерживать отличную физическую форму.

Затем росгвардейцы продемонстрировали боевые приемы борьбы, а также элементы силового задержания преступников. Кроме того, ребята узнали об истории создания войск правопорядка, текущих задачах, стоящих перед Росгвардией и возможности обучения в высших учебных заведениях войск национальной гвардии.

В завершение росгвардейцы организовали для детей выставку специальных средств состоящих на вооружении спецподразделений.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова отметила целенаправленную работу по патриотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни, проводимую представителями среди подрастающего поколения.