Общество

ПЛН-ТВ: С 21.00 - не продаем?

Псковские бизнесмены направили обращение по поводу запрета торговли алкоголем после 21.00. Это ограничение действует в регионе уже четыре года. За это время у местных предпринимателей значительно снизилась выручка, многие магазины изменили режим работы или закрылись.

По мнению бизнес-омбудсмена Псковской области Аркадия Мурылева, нужно вернуть потребителя в легальный сектор, что позволит снизить нелегальную торговлю алкоголем, увеличить доходы предпринимателей и региона. Мы решили узнать у псковичей, поддерживают ли они изменение времени ограничения торговли алкоголем и почему?